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15:56, 14 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В едином желании - помочь. Орловщина собрала очередную посылку для солдат. Больше 5 тонн груза отправились на передовую



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- Так было раньше. А какое отношение к предмету - сейчас?



- И фасад приведут в порядок, и внутри - обновят Краеведческий музей Мценска приводят в порядок по нацпроекту "Культура".



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