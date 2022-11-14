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15:46, 14 ноября 2022 года В Орле прошли гастроли Дагестанского театра кукол Маленькие зрители увидели три спектакля





Дагестанский государственный театр кукол дал гастроли в Орле. В минувшие выходные маленькие зрители смогли погрузиться в сказочный мир: гости из кавказской республики показали три спектакля юным орловцам.





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