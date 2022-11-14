В Орловской области закупят 51 единицу дорожно-строительной техники

Автопарк пополнится погрузчиками, грейдерами и другими спецмашинами

Дорожная служба оснащена 658 единицами автомобильной и дорожно-строительной техники. По решению Губернатора Орловской области Андрея Клычкова в начале 2022 года парк техники и оборудования был обновлен на 6 единиц, еще 6 единиц техники в текущем году предприятие приобрело за счет выручки.

- Кроме того, по решению Правительства Орловской области осуществляется работа по обновлению парка дорожно-строительной техники на 51 единицу. В том числе: 2 КДМ, 15 тракторов, 8 погрузчиков, 2 экскаватора и 24 грейдера, - рассказал Сергей Музалев.



