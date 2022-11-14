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16:30, 14 ноября 2022 года В Ливнах реализуется программа «Безопасный город» В её рамках под видеонаблюдение были взяты общественные территории, зоны отдыха и спортивные объекты





Всего на сегодняшний день в разных уголках города функционирует 49 камер. Сегодня их станет больше. Сотрудники АО «ИРК «Принт-ТВ»» установят две на площади Победы. Одна из них позволит контролировать Аллею героев, вторая направлена в сторону городского парка. Также сегодня планируется подключить «всевидящее око» на перекрестке улиц Мира и Денисова.



Сообщает телеграм канал Принт-ТВ.





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