Главная » Новости



16:32, 14 ноября 2022 года В Орле отметили юбилей областной стоматологии Прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Орловской областной стоматологической поликлиники





Коллектив учреждения поздравил Губернатор Орловской области Андрей Клычков, вручив Почетные грамоты и Благодарности Губернатора.

"Уже шесть десятилетий отмечены достойнейшим вкладом нескольких поколений ваших коллег в укрепление здоровья орловцев, в формирование современной системы государственной стоматологической помощи на территории региона. Успешно осваивается современное оборудование, внедряются новые методики и технологии, укрепляется материальная база. Благодарю вас за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие стоматологической службы, за помощь людям – в том числе в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией" - отметил Андрей Клычков









Вести-Орёл





Новости СМИ2