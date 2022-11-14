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17:00, 14 ноября 2022 года В Мценске откроется обновленный краеведческий музей Экспозиция на новом месте будет ждать посетителей в 2023 году





В Мценске продолжается ремонт здания, в котором расположится краеведческий музей. Уже в 2023 году он распахнет свои двери для посетителей.



Экспозиция переедет в старинный дом на улице Ленина. Пока что тут продолжаются отделочные работы. Как рассказала Татьяна Зайцева, директор учреждения, внутренняя отделка идет в ежедневном режиме. Для ремонта здания на 2022 и 2023 годы выделено 8 миллионов рублей - это средства нацпроекта.



По планам сотрудников Мценского краеведческого музея, на первом этаже разместится постоянная экспозиция, а на втором - выставочный зал.













Ольга СУПОНЕВА





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