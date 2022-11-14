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19:00, 14 ноября 2022 года Орловские каратистки стали призерами всероссийских турниров В активе наших спортсменок – медали Кубка России и всероссийских соревнований





Орловские последовательницы всестилевого каратэ успешно съездили в Самару, где приняли участие во всероссийских соревнованиях и Кубке России. Общее число участников этих турниров – 600 человек из 27 регионов России. В активе наших спортсменов четыре медали.



Анастасия Ланина стала бронзовым призером Кубка России. Во всероссийских соревнованиях наши спортсмены трижды поднимались на пьедестал почета. Полина Савельева и Карина Черкесова стали лучшими в своих весовых категориях. Валерия Ермолова завоевала бронзу.







Анастасия Дорохова





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