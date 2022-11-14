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18:00, 14 ноября 2022 года Бухгалтера школы в Орловской области суд наказал за присвоение денег Несколько лет женщина начисляла сама себе зарплату сверх нормы





Суд определил наказание для бухгалтера одной из школ Троснянского района: перед лицом Фемиды женщина предстала за присвоение денег. В течение нескольких лет она начисляла сама себе зарплату сверх нормы.



- Установлено, что обвиняемая, используя свое служебное положение, составляла платежные ведомости о суммах заработной плат и других выплат работникам школы, в которых искажала сведения о размере подлежащих ей выплатах денежных средств, которые вносила в электронные реестры программы дистанционного банковского обслуживания и перечисляла себе, распоряжаясь деньгами по собственному усмотрению. Таким образом, женщина присвоила денежные средства на сумму 103 468 рублей, причинив ущерб учебному заведению, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд решил, что штрафа будет достаточно. Женщине предстоит выплатить 120 тысяч рублей.







Ольга СУПОНЕВА





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