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18:30, 14 ноября 2022 года
Семьи мобилизованных орловцев получат очередные «Коробки добра»Продуктовые наборы доставят матерям бойцов и их женам
Орловский социальный кластер подготовил еще 23 «Коробки добра» для семей мобилизованных мужчин. Продуктовые наборы доставят женам и мамам бойцов.
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале городской администрации:
- «Коробки добра» с самым необходимым доставят в дома молодых мам, которые находятся в декрете, мам пожилого возраста, для которых сейчас основной заработок – это пенсия, а также к семьям, которые находятся в непростой жизненной ситуации в силу разных причин.
В общей сложности, с момента запуска акции, доставлено почти 150 таких наборов.
Вести-Орёл