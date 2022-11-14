Семьи мобилизованных орловцев получат очередные «Коробки добра»

Продуктовые наборы доставят матерям бойцов и их женам

Орловский социальный кластер подготовил еще 23 «Коробки добра» для семей мобилизованных мужчин. Продуктовые наборы доставят женам и мамам бойцов.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале городской администрации:

- «Коробки добра» с самым необходимым доставят в дома молодых мам, которые находятся в декрете, мам пожилого возраста, для которых сейчас основной заработок – это пенсия, а также к семьям, которые находятся в непростой жизненной ситуации в силу разных причин.

В общей сложности, с момента запуска акции, доставлено почти 150 таких наборов.