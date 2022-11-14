понедельник 14.11.2022 23:33:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:00, 14 ноября 2022 года

Бдительная орловчанка предотвратила кражу из соседской квартиры

Женщина услышала звук бьющегося стекла и вызвала полицию


Действие развернулось в Северном районе Орла. Жительница многоэтажки среди ночи услышала подозрительный шум, как будто звенело разбитое стекло. Равнодушной орловчанка решила не оставаться, позвонила в полицию. Как оказалось не зря: в квартиру и впрямь пробрались домушники.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, незваные гости, мужчины 30 и 37 лет, собрали разное имущество в жилище, чтобы вынести его. Полицейские спугнули их, те попытались бежать, но далеко не ушли. Оперативники поймали обоих.

Сейчас ночные визитеры находятся под стражей: возбуждено уголовное дело.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.