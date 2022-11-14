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20:00, 14 ноября 2022 года Бдительная орловчанка предотвратила кражу из соседской квартиры Женщина услышала звук бьющегося стекла и вызвала полицию





Действие развернулось в Северном районе Орла. Жительница многоэтажки среди ночи услышала подозрительный шум, как будто звенело разбитое стекло. Равнодушной орловчанка решила не оставаться, позвонила в полицию. Как оказалось не зря: в квартиру и впрямь пробрались домушники.



Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, незваные гости, мужчины 30 и 37 лет, собрали разное имущество в жилище, чтобы вынести его. Полицейские спугнули их, те попытались бежать, но далеко не ушли. Оперативники поймали обоих.



Сейчас ночные визитеры находятся под стражей: возбуждено уголовное дело.





Ольга СУПОНЕВА





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