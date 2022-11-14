Главная » Новости



22:01, 14 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Пять тонн народной поддержки. Сегодня наши добровольцы и мобилизованные встречали груз из дома.



- В Орле добровольцев учат навыкам боя. Условия - максимально близки к реальным.



- В Орловском полесье поисковики возвращают из последнего рейса военный самолет.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2