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21:37, 14 ноября 2022 года Калужские поисковики отряда "Память" продолжают работу в Орловском полесье Ранее им удалось найти фрагмент детали самолета с цифрами, которые помогут его идентифицировать





Во времена Великой Отечественной здесь шли ожесточенные бои. А потому осталось много захоронений,как братских, так и одиночных. На этот раз задача - найти мотор от самолета Ли 2, который обеспечивал партизанские отряды: доставлял боеприпасы и увозил раненых.









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