Из Орла на передовую доставили гуманитарный груз

Адресат - не только орловские добровольцы в Донецкой республике. Посылки отправились и для мобилизованных в Смоленской учебной части.

Сегодня эти посылки прибыли в места назначения. А сразу по возвращении грузовиков из рейсов сбор помощи продолжится.