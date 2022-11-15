вторник 15.11.2022 19:57:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:50, 15 ноября 2022 года

Добровольцам из Орла в район Волновахи передали большой гуманитарный груз

Бойцам отвезли продукты, теплую одежду, медикаменты и многое другое


Большой гуманитарный груз получили добровольцы из Орловской области, которые служат в 10-м танковом полку. Бойцам с малой родины привезли почти 6 тонн необходимых вещей: это продукты, медикаменты, инструменты, теплые вещи и многое другое.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале. 

- Друзья, хочу поблагодарить всех за активный сбор этой посылки. Особенно – за вашу оперативность, потому что времени на закупку было совсем мало. Но мы смогли, благодаря слаженной, совместной, целенаправленной работе единой командой. Доставили груз на место дислокации в район Волновахи. И хотя ребята уже начали перегруппировку мы успели передать собранные жителями посылки. Бойцы уходят «вглубь» фронта с нашими подарками, - рассказал глава региона.
Как мы уже рассказывали раньше, получили посылки и орловцы, призванные в рамках частичной мобилизации: Андрей Клычков посетил их в Смоленской области. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.