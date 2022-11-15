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8:50, 15 ноября 2022 года Добровольцам из Орла в район Волновахи передали большой гуманитарный груз Бойцам отвезли продукты, теплую одежду, медикаменты и многое другое









Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в





Как мы уже рассказывали раньше, получили посылки и орловцы, призванные в рамках частичной мобилизации: Андрей Клычков - Друзья, хочу поблагодарить всех за активный сбор этой посылки. Особенно – за вашу оперативность, потому что времени на закупку было совсем мало. Но мы смогли, благодаря слаженной, совместной, целенаправленной работе единой командой. Доставили груз на место дислокации в район Волновахи. И хотя ребята уже начали перегруппировку мы успели передать собранные жителями посылки. Бойцы уходят «вглубь» фронта с нашими подарками, - рассказал глава региона.Как мы уже рассказывали раньше, получили посылки и орловцы, призванные в рамках частичной мобилизации: Андрей Клычков посетил их в Смоленской области. Большой гуманитарный груз получили добровольцы из Орловской области, которые служат в 10-м танковом полку. Бойцам с малой родины привезли почти 6 тонн необходимых вещей: это продукты, медикаменты, инструменты, теплые вещи и многое другое.Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.





Ольга СУПОНЕВА





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