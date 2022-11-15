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9:05, 15 ноября 2022 года В Орле 15 ноября часть домов осталась без горячей воды и тепла из-за аварии В котельной на улице Красина обнаружена течь





15 ноября в Орле часть домов Заводского района временно осталась без горячей воды и отопления. Причиной тому стала авария.

Как сообщает администрация города, котельную, расположенную на улице Красина, остановили в 7.30 утра. Подача горячей воды не осуществляется в дом по ул. Комсомольская, 77, отопления нет по адресам Комсомольская 53, 63, 65 и Красина, 6б.















Ольга СУПОНЕВА





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