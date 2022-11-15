В Орловской области экс-сотрудника УФСИН осудят за похищение денег у осужденного

Вместе с другими заключенными он выманил почти 400 тысяч рублей

Злоумышленники обманом завладели денежными средствами отбывающего наказание в исправительном учреждении молодого человека на общую сумму 380 000 рублей, введя его в заблуждение, под предлогом оказания содействия в снятии денежных средств с его банковского счета и зачислении их на его личный лицевой счет в ИК-5 УФСИН России

, - сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.





Теперь суду предстоит выбрать наказание членам преступной группы: дело будет разбираться по статье о мошенничестве.