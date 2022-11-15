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9:45, 15 ноября 2022 года

В Орловской области экс-сотрудника УФСИН осудят за похищение денег у осужденного

Вместе с другими заключенными он выманил почти 400 тысяч рублей


Экс-сотрудник одной из орловских колоний действовал в составе преступной группы. Он сговорился с двумя осужденными и одним бывшим заключенным, чтобы незаконным способом заработать. Целью их стали сбережения одного из отбывающих срок мучжин.

Злоумышленники обманом завладели денежными средствами отбывающего наказание в исправительном учреждении молодого человека на общую сумму 380 000 рублей, введя его в заблуждение, под предлогом оказания содействия в снятии денежных средств с его банковского счета и зачислении их на его личный лицевой счет в ИК-5 УФСИН России, - сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Теперь суду предстоит выбрать наказание членам преступной группы: дело будет разбираться по статье о мошенничестве. 



Ольга СУПОНЕВА
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