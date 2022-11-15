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10:00, 15 ноября 2022 года Многодетные семьи из Орловской области получат медали Наградят почти полтысячи таких семей









- пресс-службе регионального Правительства.



В Орловской области зарегистрировано 8257 многодетных семей. В них воспитывается 27430 детей, в том числе приемных. 403 орловские семьи воспитывают пять и более детей, - отметили Ко Дню матери многодетные семьи из Орла и районов области получат памятные медали. Наградят ими 493 семьи, в которых воспитывается трое и больше детей. Вручат награды, в том числе, опекунам и приемным родителям.







Ольга СУПОНЕВА





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