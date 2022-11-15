Главная » Новости



10:30, 15 ноября 2022 года Баскетболистки Орловского государственного университета дважды проиграли во Владимире В минувшие выходные состоялись матчи Первенства ЦФО





Сезон в первенстве ЦФО для баскетболисток Орловского государственного университета складывается не совсем удачно. Вот и в минувшие выходные орловчанки не смогли набрать очков в выездных матчах во Владимире. Первая встреча там закончилась со счетом 75:34 в пользу хозяек. Повторный матч также остался за баскетболистками Владимира. Итог матча – 67:58.



Следующие матчи в рамках окружного турнира наша команда проведет на выезде. Игры состоятся в Курске против местного «Динамо-Юниор» 19 и 20 ноября.



Фото: ЖБК ОрелГУ





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2