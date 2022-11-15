вторник 15.11.2022 19:57:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:30, 15 ноября 2022 года

Баскетболистки Орловского государственного университета дважды проиграли во Владимире

В минувшие выходные состоялись матчи Первенства ЦФО


Сезон в первенстве ЦФО для баскетболисток Орловского государственного университета складывается не совсем удачно. Вот и в минувшие выходные орловчанки не смогли набрать очков в выездных матчах во Владимире. Первая встреча там закончилась со счетом 75:34 в пользу хозяек. Повторный матч также остался за баскетболистками Владимира. Итог матча – 67:58.

Следующие матчи в рамках окружного турнира наша команда проведет на выезде. Игры состоятся в Курске против местного «Динамо-Юниор» 19 и 20 ноября.

Фото: ЖБК ОрелГУ




Анастасия Дорохова
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.