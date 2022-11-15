Одно из крупных предприятий Орла ищет испытателей деталей и инженеров

Заводу нужны также другие квалифицированные кадры и разнорабочие

Жителям Орла предлагает работу один из крупнейших орловских заводов. Предприятие нуждается в инженерах, электромонтерах, грузчиках, а также других квалифицированных кадрах и разнорабочих.

Ярмарка вакансий пройдет на заводе «Протон». Предприятие приглашает поучаствовать в ней тех, кто сейчас находится в поиске работы, выпускников сузов и вузов. В числе предлагаемых вакансий - инженер-технолог, сборщик изделий электронной техники, оператор микросварки, травильщик прецизионного травления и другие специальности.

Ярмарка состоится 18 ноября с 10.00 до 12.00 на Лескова, 19.



Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области