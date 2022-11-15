Одно из крупных предприятий Орла ищет испытателей деталей и инженеров

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11:00, 15 ноября 2022 года
Одно из крупных предприятий Орла ищет испытателей деталей и инженеровЗаводу нужны также другие квалифицированные кадры и разнорабочие
Жителям Орла предлагает работу один из крупнейших орловских заводов. Предприятие нуждается в инженерах, электромонтерах, грузчиках, а также других квалифицированных кадрах и разнорабочих.
Ярмарка вакансий пройдет на заводе «Протон». Предприятие приглашает поучаствовать в ней тех, кто сейчас находится в поиске работы, выпускников сузов и вузов. В числе предлагаемых вакансий - инженер-технолог, сборщик изделий электронной техники, оператор микросварки, травильщик прецизионного травления и другие специальности.
Ярмарка состоится 18 ноября с 10.00 до 12.00 на Лескова, 19.
Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области
Ольга СУПОНЕВА