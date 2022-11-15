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12:00, 15 ноября 2022 года

Мясо, молоко и яйца подорожали в Орловской области

Снизился ценник на масло и гречку


Орелстат рассказал, как изменились за месяц цены на продукты в регионе. Судя по данным мониторинга, мясо, молоко, сахар и другие товары подорожали. Но есть и те, на которые, напротив, цена упала.

Так, свинина с 282 рублей за кило подорожала до 293, а говядина с 492 до 496. Молоко питьевое  выросло в цене с 67 до почти 69 рублей, куриные яйца с 63 до 72. Подросли в цене также хлеб, пшено, вермишель.

Снизилась в октябре месяце стоимость сливочное масла - с 860 до 847 рублей за кило. Немного дешевле стали стоить овощи  - картошка, капуста, лук, морковь. Подешевела гречка - со 113 до 99 рублей за кило. 


Ольга СУПОНЕВА
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