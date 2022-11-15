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12:30, 15 ноября 2022 года Орловцы написали "Патриотический диктант" Его посвятили дню призывника





Диктант прошел сегодня, 15 ноября, на двух площадках: в Мезенском педагогическом колледже и лицее №4 Орла. Свои силы попытать решили 60 человек. В задание вошли 60 вопросов, посвященных истории страны, символике, вооруженным силам России.



В дальнейшем все бланки с ответами отсканируют и отправят в Москву, а сертификаты участников с результатами придут по электронным адресам. Итоги подведут и наградят победителей 9-10 декабря в Москве или Санкт-Петербурге.





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