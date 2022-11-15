Орловчанки выиграли первенство России по спортивному ориентированию

Награда подобного уровня приехала в наш город впервые

Сочи принял Первенство России по спортивному ориентированию. В турнире приняли участие порядка 1300 спортсменов. В дисциплине «кросс - эстафета - 2 человека» в возрастной группе Ж-14 золото завоевали орловчанки Анна Фомичева и Маргарита Баранчикова. Для Орловской области высшая награда Первенства страны в эстафете стала первой. Отметим, что для этой пары спортсменок успех на Первенстве России – второй большой успех за последнее время. Ранее Анна Фомичева и Маргарита Баранчикова выиграли золото всероссийского турнира по спортивному ориентированию в Санкт-Петербурге.

Отметим также хороший результат на Первенстве России, который показала Дарья Кононова. В дисциплине «Кросс-спринт-общий старт» наша спортсменка стала пятой.

Фото участников соревнований