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14:00, 15 ноября 2022 года

Чиновники становятся все более активными пользователями соцсетей

В 2022 году 70% глав городов и районов завели себе аккаунты


Всего в России больше двух тысяч муниципальных глав ведут аккаунты. Цифра выросла серьезно за этот год: еще в 2021 чиновников в онлайне было 14%, а теперь 70%.

Об этом свидетельствуют данные АНО "Диалог Регионы".

Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами, на которых не могут не ориентироваться главы городов и муниципалитетов. Во многих регионах аккаунт губернатора — самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная, — прокомментировал замгендиректора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев.

Орловский губернатор тому подтверждение: аудитория Андрея Клычкова больше 58 тысяч подпискиков Вконтакте, а в телеграме за его каналом следит свыше 18 тысяч человек. 



Ольга СУПОНЕВА
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