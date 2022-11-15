Чиновники становятся все более активными пользователями соцсетей

В 2022 году 70% глав городов и районов завели себе аккаунты

Всего в России больше двух тысяч муниципальных глав ведут аккаунты. Цифра выросла серьезно за этот год: еще в 2021 чиновников в онлайне было 14%, а теперь 70%.



Об этом свидетельствуют данные АНО "Диалог Регионы".



- Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами, на которых не могут не ориентироваться главы городов и муниципалитетов. Во многих регионах аккаунт губернатора — самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная, — прокомментировал замгендиректора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев.





Орловский губернатор тому подтверждение: аудитория Андрея Клычкова больше 58 тысяч подпискиков Вконтакте, а в телеграме за его каналом следит свыше 18 тысяч человек.