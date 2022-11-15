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13:00, 15 ноября 2022 года Акция "Безопасный лед" стартовала в Орловской области Жителей региона научат безопасному поведению у водоемов зимой





Региональное МЧС запустило ежегодную акцию "Безопасный лед". Жителей Орла и области спасатели научат безопасному поведению у водоемов зимой и напомнят как избежать трагедии.



- К группам риска относятся, в первую очередь, дети, любители подледной рыбалки и все желающие сократить по льду маршруты движения, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.



Так что орловцев ждут инструктажи: спасатели уже вышли в рейды.





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