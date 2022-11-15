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14:30, 15 ноября 2022 года За изготовление огнестрела и похищение паспорта пожилой орловец отправится в тюрьму Помимо прочего, 63-летний мужчина попытался подстрелить полицейского.





Житель одного из сел Троснянского района набедокурил сразу на несколько статей УК РФ. Осенью прошлого года он напился, пришел к соседу и похитил его паспорт. Люди вызвали полицию, но разгоряченный алкголем орловец продолжил буянить и даже выстрелил в сторону двери, за которой находились сотрудники ОВД.

Чудом никто не пострадал, дебошира удалось задержать. Как оказалось, ранее он уже был судим, а оружие изготовил сам. Вместе с ним он еще и незаконно хранил дома порох.



- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, - сообщает СУ СК РФ по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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