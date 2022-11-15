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13:58, 15 ноября 2022 года В Орле школа и несколько домов остались без отопления до вечера Это связано с переврезкой газопроводов при реконструкции Красного моста.





Газ с 10 утра 15 ноября перестал поступать в котельные многоквартирных домов по переулку Речному, 6, набережной Дубровинского, 46 и к котельной школы №27.

- В школе №27 тепло и здание не должно остыть за время производства работ. Температурный режим будет замеряться после каждого урока. В случае достижения предельных значений возможно сокращение уроков, о чем родители будут уведомлены дополнительно,- прокомментировал Сергей Шаров, начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла.

По планам, отопление включат после 17.00.





Ольга СУПОНЕВА





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