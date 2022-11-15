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15:00, 15 ноября 2022 года Китайская молодежь стала чаще поступать в орловские вузы Всего в учебных заведениях нашего региона числится больше 3,5 тысяч ребят из заграничных стран.





Тенденция наметилась в 2022 году: все больше молодых людей их Китая приезжает в Орел, чтобы учиться. Получают профессии и студенты из других 57 государств.



- Это Египет, это Сирия, это Йемен. Также большое количество студентов из Индии обучается у нас в вузах. А вот в этом году отмечаем увеличение численности студентов из КНР, - прокомментировал Алексей Волобуев начальник управления профессионального и дополнительного образования департамента образования Орловской области.





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