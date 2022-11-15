Больницам Орловской области купили новые рентгены, флюорографы и маммографы

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18:00, 15 ноября 2022 года
Больницам Орловской области купили новые рентгены, флюорографы и маммографыРадиологическим оборудованием пополнились 9 медучреждений.
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" больницам и поликлиникам купили радиологическое оборудование. Это не только рентгеновские-аппараты, но и флюорографы и маммографы. Технику поставили в районные больницы: Колпнянскую, Глазуновскую, Дмитровскую, Кромскую, Мценскую, Плещеевскую ЦРБ. Пополнился и арсенал медучреждений Орла, а именно поликлиники №3, Областной клинической больницы и Онкодиспансера.
- До конца текущего года Орловская областная клиническая больница получит новый компьютерный томограф, а в Орловском онкодиспансере ждут установку дистанционной гамматерапии, - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Ольга СУПОНЕВА