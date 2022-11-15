Больницам Орловской области купили новые рентгены, флюорографы и маммографы

Радиологическим оборудованием пополнились 9 медучреждений.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" больницам и поликлиникам купили радиологическое оборудование. Это не только рентгеновские-аппараты, но и флюорографы и маммографы. Технику поставили в районные больницы: Колпнянскую, Глазуновскую, Дмитровскую, Кромскую, Мценскую, Плещеевскую ЦРБ. Пополнился и арсенал медучреждений Орла,