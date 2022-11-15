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16:11, 15 ноября 2022 года Андрей Клычков принял участие в совещании по антитеррористической защищенности в ЦФО 15 ноября его провел в Брянске секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.





Николай Патрушев провел совещание по поручению президента. Главной темой повестки стала защищенность критические важных и потенциально опасных объектов во всех регионах Центрального Федерального Округа. Участие в совещании приняли главы этих областей, а также полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.







Ольга СУПОНЕВА





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