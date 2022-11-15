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15:43, 15 ноября 2022 года Туристические QR-коды С начала осени в России при путешествиях по стране обязательными станут электронные путевки и Q-коды, в которых должна быть отражена основная информация о путешественниках и их поездке.





Вносить информацию в единую электронную систему будут операторы и турагенты. От введения Q-кодов туристы не будут испытывать неудобств. Q-код будет находиться на вашей путевке или заключенном договоре. Его можно хранить в цифровом виде в смартфоне или ноутбуке. Законопроект был принят в конце мая 2022 года. Госдума одобрила документ сразу во втором и третьем чтениях. Согласно данному закону туроператоры обязаны будут вносить информацию о путешественнике и поездке в единую электронную базу данных, оформляя электронную путевку. Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок и обязанность турагента направлять туроператору уведомление о заключении такого договора, а также определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей. Порядок и сроки формирования путевок, а также ее структуру, как и ряд других связанных с ее формированием процессов, будет определять правительство России. В случае если туроператор нарушит запрет на продажу туров без направления сведений в единую систему электронных путевок, передаст недостоверные сведения или просто сделает это слишком поздно, его могут исключить из федерального реестра туроператоров. Покупая путевки «с рук», у непроверенных агентов или поставщиков услуг, туристы рискуют стать жертвами мошенников. Введение системы электронной сертификации поможет минимизировать эти риски. Чтобы защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантировать выполнение туроператорами обязательств перед клиентами, был подписан закон об электронной путевке, которая позволяет отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет, забронирован ли отель. Все персональные данные будут защищены от доступа третьих лиц. При этом использование этой системы может стать своеобразной гарантией, как для туристов, так и для отелей, которые также заинтересованы в работе «с надежными партнерами», считает доцент Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Ирина Кузнецова. С точки зрения безопасности для туриста оптимальной является покупка туров у агента, который готов на заключение договора, в том числе в электронной форме, или самостоятельное планирование путешествий и бронирование билетов и отелей напрямую. Цифровизация все больше и больше входит в нашу жизнь, и вышеперечисленные нововведения направлены на улучшение качества услуг в поездках. Совсем скоро подобные коды станут для нас совершенно привычными и незаметными, а предлагаемые услуги – более прозрачными, то есть, все, что пообещают туроператоры будет зафиксировано в информационной системе и предоставлено по запросу.





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