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15:40, 15 ноября 2022 года Пасечника из Орловской области заподозрили в подделке меда Россельхознадзору показались подозрительным десятки тонн продукта.





Предприниматель из Ливенского района оформил документы на партию меда неизвестного происхождения весом в 6 тонн. Сотрудники Россельхознадзора обратили внимание на то, что раньше он оформлял еще две крупных партии - 170 и 30 тонн. При этом на пасеке у него зарегистрировано 250 пчелиных семей, а значит есть все основания полагать, что мед был фальсифицированным.



- Информация о деятельности ветеринарных специалистов и предпринимателя направлена в правоохранительные органы для принятия мер в рамках компетенции, - прокомментировали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





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