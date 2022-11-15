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15:56, 15 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Танкисты получили посылку из Орла - весом почти 6 тонн. Оборудование, теплые вещи и - письма от школьников. А в пути сейчас - машина для добровольцев.



- Границы для знаний - у нас открыты.



- За каким специальности приезжают в Орловские ВУЗы иностранные студенты и как привыкают к климату? Ответ - в "Вестях".



- Из Дагестана - в Орел. Наш театр кукол принимал гостей из Махачкалы



- Федеральный проект "Большие гастроли" начался в нашем городе с Алладина.



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