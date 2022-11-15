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16:30, 15 ноября 2022 года

Гандболисты ДЮСШ №4 стали серебряными призерами домашних межрегиональных соревнований

Турнир с участием коллективов из Орла, Мценска, Ярославля и Подмосковья состоялся в минувшие выходные.


В Орле на базе школы №15 состоялся межрегиональный турнир по гандболу. В нем приняли участие команды из Орла, Мценска, Ярославля и города Балашиха Московской области. Без поражений прошли все игровые дни. Первое место завоевали гандболисты ярославской СШОР №9, на втором месте хозяева площадки – команда орловской ДЮСШ №4, на третьем команда Балашихи, замкнули турнирную таблицу гандболисты из Мценска.
Лучшими игроками из команд нашего региона были признаны Дмитрий Грехов из ДЮСШ №4 и Евгений Иванов из Мценска.

Фото: Анатасия Дорохова


Анастасия Дорохова
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