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16:30, 15 ноября 2022 года Гандболисты ДЮСШ №4 стали серебряными призерами домашних межрегиональных соревнований Турнир с участием коллективов из Орла, Мценска, Ярославля и Подмосковья состоялся в минувшие выходные.





В Орле на базе школы №15 состоялся межрегиональный турнир по гандболу. В нем приняли участие команды из Орла, Мценска, Ярославля и города Балашиха Московской области. Без поражений прошли все игровые дни. Первое место завоевали гандболисты ярославской СШОР №9, на втором месте хозяева площадки – команда орловской ДЮСШ №4, на третьем команда Балашихи, замкнули турнирную таблицу гандболисты из Мценска.

Лучшими игроками из команд нашего региона были признаны Дмитрий Грехов из ДЮСШ №4 и Евгений Иванов из Мценска.



Фото: Анатасия Дорохова





Анастасия Дорохова





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