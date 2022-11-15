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17:00, 15 ноября 2022 года В Орловскую область завезли 320 тысяч доз вакцин от гриппа Доступно два разных препарата.





Орловцы могут привиться от гриппа вакциной "Совигрипп" или "Ультрикс". Медики советуют в первую очередь вакцинироваться детям, пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания.



Прививку можно сделать с понедельника по пятницу в поликлиниках, в очереди к терапевту стоять при этом не нужно, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".





Ольга СУПОНЕВА





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