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18:30, 15 ноября 2022 года В нескольких домах и детсаду Орла не будет воды 16 ноября Жителям придется переждать до вечера.





В Заводском районе Орла 16 ноября пройдет отключение воды. Подачу временно приостановят в несколько жилых домов, а также детсад.

По информации МПП ВКХ «Орелводоканал» с 9.00 до 16.00 в связи с заменой задвижек будет прекращена подача воды по Комсомольской, 122, 124, МОПРа, 35, 26 (д/с №50).





Ольга СУПОНЕВА





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