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16:45, 15 ноября 2022 года
На Орловщине стартовал проект «Многодетная Россия»Всероссийский проект реализуют РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Он направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект реализуется с 2020 года, и за это время привлек значительное количество многодетных семей, некоммерческих общественных организаций и представителей государственной власти из более 80 регионов страны.
В ноябре стартует проект «За тебя, Россия, мы твоя семья», частью которого будет конкурс для НКО, которые реализуют общественно-значимые волонтерские и добровольческие проекты.
В конкурсных заявках участникам предлагается показать полезные проекты и инициативы, которые помогают справляться с вызовами современности и приносят пользу стране и обществу, демонстрируют единство и силу семей и общества.
Конкурс среди НКО продлится до 23 ноября, самые интересные и содержательные заявки станут частью фильма-концерта, премьера которого состоится в онлайн-формате и будет приурочена ко Дню Конституции России.
Вести-Орёл