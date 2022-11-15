На Орловщине стартовал проект «Многодетная Россия»

Всероссийский проект реализуют РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ноябре стартует проект «За тебя, Россия, мы твоя семья», частью которого будет конкурс для НКО, которые реализуют общественно-значимые волонтерские и добровольческие проекты.

В конкурсных заявках участникам предлагается показать полезные проекты и инициативы, которые помогают справляться с вызовами современности и приносят пользу стране и обществу, демонстрируют единство и силу семей и общества.

Конкурс среди НКО продлится до 23 ноября, самые интересные и содержательные заявки станут частью фильма-концерта, премьера которого состоится в онлайн-формате и будет приурочена ко Дню Конституции России.