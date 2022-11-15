Главная » Новости



19:30, 15 ноября 2022 года Завтра в Орле ожидается снег с дождем Публикуем подробный прогноз погоды на 16 ноября.









Температура вохдуха переменчивая: ночью ожидается -1, в дневное время +1. Ожидаются мокрые осадки, ветер северо-восточный 5 м/с, атмосферное давление низкое, на уровне 738 мм рт.ст.



Со второй половины недели мороз будет наступать: с четверга и до выходных ожидаются снегопады и до -8 градусов.



Погода в регионе продолжает меняться. В среду, 16 октября, по сообщениям Росгидрометцентра будет пасмурно и ветрено.Температура вохдуха переменчивая: ночью ожидается -1, в дневное время +1. Ожидаются мокрые осадки, ветер северо-восточный 5 м/с, атмосферное давление низкое, на уровне 738 мм рт.ст.Со второй половины недели мороз будет наступать: с четверга и до выходных ожидаются снегопады и до -8 градусов.







Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2