Главная » Новости



17:30, 15 ноября 2022 года Андрей Клычков остается на втором месте рейтинга активности глав регионов в соцсетях Орловский губернатор уступает только мэру Москвы Сергею Собянину.





Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало обновленный рейтинг активности глав регионов в соцсетях. Глава нашей области Андрей Клычков остается в нем на второй позиции.

Губернатор по-прежнему входит в топ-10. Активнее него в онлайне, согласно данным исследования АПЭК, только мэр Москвы Сергей Собянин.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2