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17:30, 15 ноября 2022 года Больше 200 деревьев на Дворянке в Орле признали аварийными Специалисты Рослесзащиты завершили обследование.









- На территории обследованного участка выявлено 216 аварийных деревьев, при сильном ветре представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Они пронумерованы синей и оранжевой краской, проведены их замеры, определены координаты по GPS-навигатору, -пресс-служба администрации Орла.



Специалисты проверяли здоровье деревьев в ландшафтном парке Дворянское гнездо. По заключению Рослесзащиты, часть лип, берез, тополей, кленов и вязов имеют стволовые гнили. Многие деревья страдают бактериальными заболеваниями.- На территории обследованного участка выявлено 216 аварийных деревьев, при сильном ветре представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Они пронумерованы синей и оранжевой краской, проведены их замеры, определены координаты по GPS-навигатору, - приводит заключение





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