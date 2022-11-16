Устранят недоработки по благоустройству территории у КДЦ «Металлург»

Общий объём выполненных работ составляет 96%. Осталось установить малые архитектурные формы, засеять газоны и, самое главное, устранить дефекты, которые уже вскрылись со временем.

К сожалению, подрядчик не уложился в сроки муниципального контракта, теперь ему предстоит выплатить штраф. К настоящему моменту за просрочку начислено уже 551,3 тыс. рублей. Но это не итоговая сумма: сдача объекта вновь откладывается в связи с задержкой поставки малых архитектурных форм.

Не совсем идеально и качество работ.



Сообщает Администрация города Орла.