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20:00, 15 ноября 2022 года

Устранят недоработки по благоустройству территории у КДЦ «Металлург»

Общий объём выполненных работ составляет 96%. Осталось установить малые архитектурные формы, засеять газоны и, самое главное, устранить дефекты, которые уже вскрылись со временем.


Если измерить главную точку притяжения Северного района в цифрах, то получится такая математика: 6 970 кв.м плитки, 2 805 кв.м нового асфальта, 1 300 кв.м резинокорта и 300 кв.м дроблённой коры; 1 650 многолетних растений, 1 390 кустарников и 65 деревьев, 4 225 кв.м живого газона; 107 фонарей, 20 прожекторов и 19 видеокамер. Одним словом, зеленая зона для функционального отдыха и взрослых, и детей, и представителей «золотого» возраста.
 
К сожалению, подрядчик не уложился в сроки муниципального контракта, теперь ему предстоит выплатить штраф. К настоящему моменту за просрочку начислено уже 551,3 тыс. рублей. Но это не итоговая сумма: сдача объекта вновь откладывается в связи с задержкой поставки малых архитектурных форм.
Не совсем идеально и качество работ.

Сообщает Администрация города Орла.



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