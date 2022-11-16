Новогодняя столица России покажет красоту Орла в фотографиях

В этом году Новогодней столицей России объявлен Новосибирск. Их концепция на декабрь 2022 года и январь 2023 года связана с темой Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и звучит как «Вся Россия в моём городе».

На восьми площадках Новосибирска отразятся все восемь федеральных округов. Таким образом, все гости Новогодней столицы смогут «путешествовать» по всей России, изучить особенности и прочувствовать колорит каждого города.

Орёл – в числе участников! И вы – в числе участников!

Администрация Орла формирует фотоэкспозицию, которая станет украшением орловского уголка. В её основу лягут пейзажи от именитых фотохудожников и… ваши снимки!



Сообщает Администрация города Орел.