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21:00, 15 ноября 2022 года В Орле пройдет форум «Умный маршрут. Ментальное здоровье» Мероприятие состоится 16 ноября на базе ОГУ им. И. С. Тургенева (пл. Каменская, д. 1).





В течение дня профессиональные психологи будут знакомить молодежь города с методиками снижения тревожности, повышения самооценки и обретения спокойствия через творчество.



Форум откроется большой дискуссией с участием всех спикеров. Они расскажут, как связано физическое и ментальное здоровье, какие существуют способы соблюдения жизненного баланса, почему здоровый образ жизни является основой психологической стабильности. Затем слушатели разделятся на группы, чтобы принять участие в лекциях-интерактивах и мастер-классах.



Сообщает Правительство Орловской области.





Александра Бахтина





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