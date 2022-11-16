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7:29, 16 ноября 2022 года

На Орловщине прошли соревнования по тайскому боксу

На Кубке Орловской области по тайскому боксу были разыграны 60 комплектов наград.


За два соревновательных дня на ринг вышли около 150 спортсменов из Орла, Курска, Брянска, Тулы и Смоленска. В зависимости от возраста боксеры проводили три раунда длительностью от 1,5 до 2-х минут.
 
 Победителями соревнований стали спортсмены из Орла, Болхова, Залегощи. Это воспитанники спортивных клубов «Витязь», «Золотой Орёл», «Ураган», «Макс Паин», «Панчер», а также фитнес-центра «Высшая Лига».

Сообщает: Правительство Орловской области.



Александра Бахтина
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