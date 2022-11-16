В Орле многодетные семья получат медали

В Орловской области 493 многодетные семьи наградят памятными медалями ко Дню матери.

493 зарегистрированные многодетные семьи, в которых родился третий ребенок или последующие дети, наградят памятными медалями «Многодетная семья Орловской области» и дипломами к ним. В их числе есть опекунские и приемные семьи.

Отметим, что в нашем регионе памятные медали многодетным семьям вручаются 2 раза в год: накануне Международного дня семьи (15 мая) и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.



Сообщает Правительство Орловской области.