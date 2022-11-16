В Орле многодетные семья получат медали

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8:00, 16 ноября 2022 года
В Орле многодетные семья получат медалиВ Орловской области 493 многодетные семьи наградят памятными медалями ко Дню матери.
Подписан соответствующий указ Губернатора Орловской области от 11 ноября 2022 года № 651.
493 зарегистрированные многодетные семьи, в которых родился третий ребенок или последующие дети, наградят памятными медалями «Многодетная семья Орловской области» и дипломами к ним. В их числе есть опекунские и приемные семьи.
Отметим, что в нашем регионе памятные медали многодетным семьям вручаются 2 раза в год: накануне Международного дня семьи (15 мая) и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
Сообщает Правительство Орловской области.
Александра Бахтина