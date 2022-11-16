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8:30, 16 ноября 2022 года
Орловцы могут посетить выставку «Бог поругаем не бывает»В Орловском краеведческом музее завершает свою работу выставка, посвященная 100-летию подвига новомучеников и исповедников Русской Церкви при изъятии церковных ценностей. У жителей и гостей региона есть возможность познакомиться с экспозицией до 17 ноября.
Выставка «Бог поругаем не бывает» — совместный проект Орловской митрополии, Государственного архива Орловской области и Орловского краеведческого музея. Здесь представлены уникальные архивные материалы 1920-х годов со свидетельствами изъятий церковного имущества, фотографии поруганных святынь и разрушенных храмов. Посетители могут увидеть образцы изъятых святынь: священнические облачения, богослужебные сосуды, иконы, лампады, Евангелие и напрестольные кресты.
И конечно, экспозиция рассказывает о священнослужителях, пытавшихся укрыть церковные ценности от советской власти. Несколько витрин посвящены орловским святым, пострадавшим при изъятии церковного имущества.
Выставку «Бог поругаем не бывает» посетили уже многие орловцы. Особый интерес она вызвала у молодежи.
Сообщает Орловская митрополия.
Вести-Орёл