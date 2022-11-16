Орловцы могут посетить выставку «Бог поругаем не бывает»

В Орловском краеведческом музее завершает свою работу выставка, посвященная 100-летию подвига новомучеников и исповедников Русской Церкви при изъятии церковных ценностей. У жителей и гостей региона есть возможность познакомиться с экспозицией до 17 ноября.

И конечно, экспозиция рассказывает о священнослужителях, пытавшихся укрыть церковные ценности от советской власти. Несколько витрин посвящены орловским святым, пострадавшим при изъятии церковного имущества.

Выставку «Бог поругаем не бывает» посетили уже многие орловцы. Особый интерес она вызвала у молодежи.



Сообщает Орловская митрополия.