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8:40, 16 ноября 2022 года Что мы помним о нюрнбергском процессе? В лучшем случае, что был такой суд над нацистскими преступниками и виновные в кровавых преступлениях против человечества, руководители Третьего рейха были приговорены к смерти. Между тем, его подготовка и проведение не просты и интересны сегодня уже с исторической точки зрения. В Орле открылась выставка, посвященная этому событию.











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