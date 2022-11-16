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9:15, 16 ноября 2022 года В Орловском полесье работают поисковики из Калуги В местах, где они ведут работы, в 40-е шли ожесточенные бои. Здесь осталось много захоронений, как братских, так и одиночных.





Однако, на этот раз искали здесь не людей. А технику, благодаря которой можно многое узнать о событиях военных лет. По предварительным данным, в этих местах упал Советский самолет. Остается неизвестным - кем были члены экипажа. Но шанс установить их имена - есть.





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