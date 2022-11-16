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9:30, 16 ноября 2022 года В Орле планирует ремонт в Колледже культуры Здание Колледжа культуры и искусств требует ремонта уже давно.





Порожки рассыпаются, крыша в спортивном зале протекает, необходимо обновить окна. В прошлом году были выделены средства из бюджета на их замену. В 2023 году на ремонт заложено 2 млн рублей. На них планируют починить крышу спортивного зала и входную группу.





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