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9:40, 16 ноября 2022 года В Кромском районе открылось отделение паллиативной помощи Буквально неделю назад на базе больницы открылось отделение паллиативной помощи на 30 коек.





Теперь на Орловщине - два стационарных отделения и выездная паллиативная бригада при региональном фонде социальной поддержки населения. Отметим, что выездная служба не только оказывает медицинские услуги, но и предоставляет средства реабилитации. К примеру, 34 человека обеспечили специальными кроватями.





Мария Семак





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