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10:00, 16 ноября 2022 года Вакцинация против гриппа в Орле В Орловской области каждый пятый житель привился против гриппа.





Главная цель вакцины — защита от инфекции, которую особенно тяжело переносят люди из группы риска. Традиционно в неё входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы сделать прививку, не нужно ждать очереди к терапевту. В каждом лечебном учреждении есть пункт вакцинации. Работают они ежедневно в будние дни, а также по субботам. Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение 3-4 недель. А её действия хватит и на весенний эпидсезон. Всего в регион поступило более 320 тыс доз вакцин. Населению доступны две вакцины: Ультрикс и Совигрипп.





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